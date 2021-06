Inspiration - Vivre autrement, c’est possible: la preuve en images

«Cette thématique est revenue cruellement sur le devant de la scène, comme si l’enfermement permettait de prendre toute la mesure de cet environnement quotidien auquel on ne prête parfois plus attention», ajoute la journaliste française, architecte de formation. Du Japon à l’Espagne en passant par le Liban et les États-Unis, l’ouvrage présente vingt-trois logements de part le monde qui se sont affranchis des conventions.

Préserver l’écosystème

Situé dans la station balnéaire de Casa Vadella, à Ibiza, cet ovni architectural a été conçu par Andrés Jaque, en 2009. La maison, qui est sur un terrain très pentu de 1300 m2, se compose de trois bâtiments montés sur pilotis. Des passerelles et des emmarchements relient les différentes structures. Andrés Jaque a fait le choix d’une construction fragmentée et en hauteur, 80% de La casa en never never land sont au-dessus du sol, dans le but de préserver l’écosystème environnant.