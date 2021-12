Etats-Unis – Y a-t-il un lien entre tornades et changement climatique?

États-Unis : Y a-t-il un lien entre tornades et changement climatique?

Les scientifiques ne peuvent établir de lien direct entre la crise climatique et les tornades, mais le réchauffement semble créer des conditions favorables à de telles catastrophes.

Une connexion a pu être établie cette année entre le changement climatique et une vague de chaleur dans le Nord-Ouest américain, ou encore avec les inondations en Allemagne et Belgique. Mais le phénomène spécifique des tornades est l’un des plus difficiles à étudier.

«Durant les dernières décennies, nous avons vu une tendance à davantage de conditions favorables» à la formation de tornades «dans le Midwest et le Sud-Est» des États-Unis, explique à l’AFP John Allen, climatologue à la Central Michigan University. «Et ce signal est plus fort en hiver.» Pour autant, «il est trompeur d’attribuer cet événement au changement climatique».

Science de «l’attribution»

Le dernier rapport des experts sur le climat de l’ONU (Giec) soulignait en août «un faible degré de confiance» concernant un lien entre changement climatique et des phénomènes aussi localisés que les tornades. Et ce tant pour les «tendances observées», que les «projections».

Quels changements observés?

Le nombre moyen de tornades par an aux États-Unis, dont la majorité surviennent au printemps, n’a pas augmenté ces dernières années: autour de 1300. «La plupart des mois sont même en baisse», pointe Jeff Trapp, à la tête du département des sciences atmosphériques de l’Université de l’Illinois. «L’exception sont les mois de décembre et janvier, qui ont vu une augmentation des tornades ces 30 à 40 dernières années», relève-t-il. Notamment dans le sud des États-Unis, ce qui est «cohérent» avec une «explication potentiellement liée au changement climatique».

En effet, les deux ingrédients requis pour la formation de tornades sont un air chaud et humide près du sol, et des vents soufflant dans des directions opposées à différentes altitudes (appelé cisaillement vertical). Or on observe aujourd’hui «une plus grande probabilité de jours chauds durant la période froide, qui peuvent appuyer la formation de tempêtes et tornades», dit Jeff Trapp.