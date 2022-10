Royaume-Uni : Y a-t-il une Première ministre dans l’avion?

Liz Truss ne répond plus. Sommée par l’opposition de venir s’expliquer lundi au parlement, la Première ministre britannique s’est fait représenter après une nouvelle humiliation publique: l’abandon par son nouveau ministre des Finances de son programme économique. Ajoutant au malaise, elle reste silencieuse depuis trois jours et a envoyé Penny Mordaunt, chargée des relations entre le gouvernement et la Chambre des Communes, un nom parfois évoqué pour lui succéder, pour répondre aux questions de l’opposition.