Prof décapité en France«Y'a une tête par terre», raconte le premier policier arrivé sur place

« J'ai pleuré […] Parce que je me suis mise à sa place, en me disant que s'il avait des enfants ça serait dur. » Ce sont les mots exprimés aux enquêteurs par Z., la collégienne à l’origine de la polémique ayant conduit à la mort de Samuel Paty, le 16 octobre dernier, selon Le Parisien. Des propos bien ténus au regard de son rôle dans le déclenchement de la mécanique mortifère qui s’est refermée sur l’enseignant du Collège du Bois d'Aulne (Yvelines). Tout partait d’une simple polémique autour d’un cours sur la liberté d’expression, dont le contenu a été déformé et exacerbé sur les réseaux sociaux par son père, Brahim Chnina et Abdelhakim Sefriou, un militant islamiste fiché S.