C'est la fin pour Y: le dernier homme

Série : «Y: le dernier homme» n’a pas trouvé de nouveau diffuseur

Arrêtée par FX on Hulu après une saison, la série n’a pas réussi à convaincre une autre plateforme de diffuser de nouveaux épisodes.

Ben Schnetzer et Diana Bang dans «Y: le dernier homme».

Parfois, toute la bonne volonté du monde ne suffit pas. Après avoir fait des pieds et des mains pour tenter de sauver «Y: le dernier homme» et lui trouver un nouveau diffuseur après son annulation par FX on Hulu, Eliza Clark, productrice de la série, a dû se rendre à l’évidence: le feuilleton dans lequel Marcel, de «Friends», a joué ne connaîtra pas de suite.