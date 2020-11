France : «Y’a que la vérité qui compte» pourrait revenir

L’émission présentée par Laurent Fontaine et Pascal Bataille entre 2002 et 2006 intéresse deux groupes de médias privés.

Proposées sur Facebook par Imineo , les images cartonnent et cela a donné des idées à leur propriétaire qui verrait le retour du programme à l’antenne d’un bon œil. «Compte tenu de l’engouement et de la demande des internautes, pourquoi ne pas mettre sur pied un projet? Deux groupes de médias privés sont intéressés même si, pour l’instant, rien n’est concret», a déclaré le patron de Studio 120 au quotidien français.

Pascal Bataille et Laurent Fontaine, qui animaient et produisaient «Y’a que la vérité qui compte» sont en tout cas prêts à reprendre leur rôle. «Ça pourrait être un prime time pour l’anniversaire des 20 ans du programme», a livré le second. «On serait partants si ça devient concret, sous réserve de ne pas produire l’émission comme nous le faisions à l’époque, mais d’avoir au moins un droit de regard très important sur les histoires», a fait savoir le premier, soulignant qu’il faudrait être encore plus prudent qu’à l’époque, à cause des réseaux sociaux.