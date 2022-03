Football – Yakin alignera «le meilleur onze». Avec Omlin au but

Murat Yakin. AFP

C’est l’histoire d’un mauvais calcul: rester le plus longtemps à Marbella, pour profiter du beau temps, avant de mettre le cap sur Londres et sa grisaille. Raté. L’équipe de Suisse doit se réjouir de quitter l’Andalousie et sa pluie de sable pour trouver un peu de soleil dans la Perfide Albion. En attendant, elle a un dernier entraînement à faire à Marbella, avant de décoller, vendredi après-midi. L’ultime préparation avant d’aller affronter l’Angleterre devant un Wembley débordant samedi (18h30 heure suisse).

«Je me réjouis, a souri Murat Yakin, en conférence de presse, vendredi matin. C’est très spécial pour moi, c’est un highlight de pouvoir affronter une si grande nation dans un des plus grands stades du monde.» Un match qu’il prendra forcément au sérieux: «Ce serait un peu insolent de faire des expérimentations contre l’Angleterre. J’alignerai le meilleur onze possible», a assuré le sélectionneur. Lequel doit toutefois faire sans certains éléments de choix: Fabian Schär, touché aux adducteurs, a quitté le groupe, Nico Elvedi est incertain après avoir repris l’entraînement, seulement jeudi, et forcément Yann Sommer a été testé positif au Covid, en début de semaine.

Une place de doublure à gagner

Ce sera donc Jonas Omlin qui sera aligné dans les buts à Wembley, alors que Gregor Kobel sera lui titulaire contre le Kosovo, mardi, à Zurich. Un choix étonnant: au début de son ère, en septembre, Murat Yakin avait établi la hiérarchie officiellement. Sommer était le numéro un, Kobel le numéro deux et Omlin le troisième homme. «C’était un instantané, se défend Yakin. Il y a besoin d’une claire hiérarchie, mais nous ne nous sommes pas encore décidés. Ce sont les deux des super gardiens. Ils vont chacun avoir leur match. Si Sommer avait pu jouer, seulement un des deux aurait eu une partie.»