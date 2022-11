Qatar 2022: Yakin: «Avec un peu plus de courage, devant, on aurait pu faire mieux…»

Après la défaite face au Brésil, la Suisse devra jouer sa qualification vendredi contre la Serbie. Retrouvailles tumultueuses en vue, eu égard au passif d’il y a quatre ans, les provocations serbes, la réponse sur le terrain avec Xhaka, Shaqiri et l’affaire de l’aigle bicéphale mimé. Les tensions attendront. La Suisse devrait pouvoir se contenter d’un nul, pour autant que le Cameroun ne batte pas les Brésiliens dans le même temps. Mais pour l’heure, Murat Yakin rumine cet exploit seulement caressé: ne pas plier devant le Brésil.

Le plan de match a fonctionné très longtemps. Nous avons le plus souvent bien contrôlé l’adversaire, même si ce n’était pas simple face à une telle équipe. Mais tout était possible, longtemps. Avec un peu plus de courage devant, nous aurions pu faire mieux.