Football: Yakin choisit Kobel et aligne Seferovic contre le Portugal

Le reste du onze aligné par Yakin est plus conforme à ce qui avait été laissé supposer lors de l’entraînement d’avant-match samedi. Ainsi, en plus de Kobel et Seferovic, quatre autres changements sont à signaler par rapport à la défaite 2-1 en Tchéquie jeudi, dans un système en 4-2-3-1 plus conforme aux habitudes que le 4-4-2 d’il y a trois jours.