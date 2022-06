Football: Yakin et Xhaka: «Il n’y a aucun problème entre nous»

Les mots de Xhaka

Même si le style de Yakin n’est plus celui de Petkovic? «C’est différent, mais c’est bien que chaque entraîneur arrive avec sa philosophie, a précisé Xhaka. Avec Murat Yakin, on joue avec une ligne de quatre défenseurs, c’est différent de ce qu’on pratiquait avec Petkovic. Parfois cela fonctionne mieux, parfois moins bien. On vient de perdre trois matches de suite, c’est vrai, mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans le faux. Il faut travailler. On a montré de bonnes choses contre l’Espagne, jeudi, en seconde période, en jouant plus haut, en dérangeant l’adversaire. Je suis persuadé que nous réussirons à le faire aussi ce dimanche contre le Portugal et je regrette que Cristiano Ronaldo ne soit pas là, on veut toujours jouer contre les meilleurs.»