Football: Yakin: «La Suisse a manqué de profondeur après la pause»

Nous savions à quoi nous attendre, avec un adversaire organisé défensivement. Cela a demandé de la patience, il fallait passer par les côtés et c’est finalement ce qui a bien fonctionné deux fois. On aurait sans doute pu marquer un troisième but avant la pause, je pense à cette tête de Granit Xhaka. Après, en seconde période, il nous a manqué de la profondeur, oui. Ce n’était pas optimal. Mais nous n’avons finalement concédé qu’une seule chance: le but d’Andorre. Sur une balle arrêtée où, c’est vrai, nous devons mieux défendre.