Football: Yakin: «Mon agenda est plein jusqu’au Mondial»

Difficile de comparer la première séquence et ce que nous avons vécu ces derniers jours. Nous avons commencé par trois défaites, oui. Il y avait des blessés, d’autres qui étaient fatigués après une longue saison. Il a fallu réagir et nous avons su trouver les solutions. Dans tous les cas, jouer contre de grandes équipes, comme le Portugal ou l’Espagne, nous a permis de nous confronter au haut niveau, à l’intensité nécessaire. Après, cette semaine passée ensemble a été optimale.

Beaucoup se sont souvent demandé où il pouvait apporter le plus. En No 8, sur un côté, ou en appui d’un attaquant. On a vu ces derniers temps à Mönchengladbach et maintenant à Monaco, qu’il est à sa place en attaquant central. Sa puissance, son intensité, c’est précieux et il l’a encore montré en Espagne et à Saint-Gall.