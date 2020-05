Essai moto

Yamaha Tracer 700: une polyvalente au joli minois

Malgré un relookage plus sportif, cette routière conserve ses aptitudes au voyage tout confort.



La plupart des essais presse de modèles 2020 programmés par les marques ont dû être annulés à cause des interdictions de voyages et de rassemblements liées à la pandémie de Covid-19. Et c’est in extremis que la nouvelle version d’un des modèles phares de la marque japonaise a pu être essayée.