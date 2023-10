Alcool et crises auraient coûté sa place à Yanis Marshall

Il a raconté au «Parisien» que la décision de la Une avait été actée en février 2023 déjà: «Ce n’est pas une décision de ma part. Pour la communication, on m’avait demandé de prétendre avoir des projets personnels, sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu’on m’évince. Aujourd’hui, j’ai besoin de dire ma vérité.» Sa «vérité» c’est que la «Star Academy» lui est rapidement montée à la tête. «En quelques semaines, je suis passé de rien à tout. Jusqu’à la surexposition. J’imaginais que cette exposition allait endormir mes vieux démons et mes crises d’angoisse. L’inverse s’est produit.» Yanis Marshall s’est donc tourné vers l’alcool. «La veille du troisième prime, j’avais organisé un dîner et fait la fête. Un peu trop. Le lendemain, j’avais une gueule de bois totale. Tout le monde était au courant que j’étais en lendemain de soirée et était inquiet. J’ai fait mon meilleur prime, même si je souffrais intérieurement.» C’est une autre soirée qui a définitivement fait basculer le destin du danseur: les NRJ Music Awards, à Cannes (F), en novembre 2022. «J’étais au bout de ma vie. On m’avait prévenu deux jours avant que je devais y aller. En sortant de scène, j’ai descendu une bouteille de champagne et je me suis effondré en larmes. J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie. La pression, le rythme, la foule, les réseaux sociaux: j’ai craqué, s’est souvenu Marshall. À l’hôtel, j’ai demandé à une personne de TF1 en qui je pensais avoir confiance de venir. J’ai vidé mon sac, pensant qu’elle garderait le secret. Elle ne l’a pas fait. Si j’avais vécu la même chose et que je n’avais rien dit, je serais encore à la «Star Academy» aujourd’hui.»