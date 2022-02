Fribourg : Yann Marguet fait la promo d’une nouvelle forme de consultation oncologique

Le Service d’oncologie de l’hôpital fribourgeois (HFR) proposera dès le mois de mars une nouvelle consultation de «projet anticipé des soins», destinée à anticiper l’évolution de la maladie. L’humoriste Yann Marguet a réalisé une vidéo destinée aux patients et à leurs proches.

Les échanges s’articulent autour de ces quatre axes principaux: les symptômes, les objectifs, la situation et les proches. Dans sa vidéo de cinq minutes, Yann Marguet pose le cadre et invite les patients à s’accorder le temps de la réflexion et de la discussion. «Quels sont à l’heure actuelle vos besoins, vos envies, vos espoirs et vos craintes ? C’est une discussion qu’il est important d’avoir à ce stade précoce, car elle peut grandement améliorer votre qualité de vie et celle de votre entourage. Bien sûr, vous êtes seul maitre à bord et vous pouvez toujours décider de ne pas l’avoir cette discussion, ce serait très suisse aussi !» A l’aide de petites touches d’humour mais sans prendre le sujet à la légère, l’artiste pose le cadre. Et le Dr François Gallot Lavallée, médecin assistant, à l’origine du projet pour le Service d’oncologie de l’HFR d’abonder: «Les patients sont invités à s’installer confortablement et prendre un vrai temps pour regarder cette vidéo ».