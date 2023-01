Football: Yann Sommer arrive au Bayern Munich

Dans l’air depuis plusieurs semaines, le transfert aura mis du temps à se faire. Il y avait pourtant urgence pour le Bayern: Manuel Neuer s’étant blessé en faisant du ski courant décembre et devant déclarer forfait jusqu’au terme de la saison, il fallait le remplacer. Après avoir exploré l’une ou l’autre piste, les dirigeants bavarois avaient fait de Sommer leur cible exclusive. Et il a fallu insister, le Borussia Mönchengladbach n’étant en effet pas forcément prêt à lâcher celui qui était son portier depuis plus de huit saisons et demie.