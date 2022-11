Le reste de l’équipe choisie par Murat Yakin est conforme aux attentes. Autrement dit, le sélectionneur ne fait pas dans l’équipe-type, à pile une semaine de l’entrée en lice contre le Cameroun. Parmi les titulaires habituels, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri et Breel Embolo seront présents au coup d’envoi.

En ce qui concerne Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez et Djibril Sow, ils sont ménagés. Cela laisse de la place à Denis Zakaria, qui pourra y engranger des minutes. Demeure une question: comment s’alignera la Suisse? Une défense centrale à trois, avec Silvan Widmer et Ruben Vargas sur les extérieurs semble possible.