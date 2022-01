Football - Yann Sommer entre un peu plus dans l’histoire de la Bundesliga

Malgré les deux penalt y s détournés par le Bâlois - un exploit qu’aucun gardien de Bundesliga n’avait plus réussi depuis huit ans -, son équipe s ’ est toutefois inclinée 2-1 devant Leverkusen. Le mérite de Sommer est d’autant plus grand que les tentatives du Tchèque Patrick Schick (51e) et de son coéquipier Karem Demirbay (80e) étaient à la fois sèches et précises. Mais les réflexes stupéfiants du Bâlois lui ont permis de détourner d’abord sur son côté droit puis à gauche, les frappes des deux joueurs de Leverkusen.