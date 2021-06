Euro 2020 - Yann Sommer est déjà de retour

Sommer, l'aîné du groupe helvétique lors de cet Euro, n'a ainsi pas manqué le moindre entraînement, puisque la pratique de la veille avait été annulée. «Welcome to the family little sister NAYLA, 16.06.2021», a publié sur Instagram le portier, avant de recevoir des félicitations de tous ses supporters, de l’ASF et de son club. Il pourra ainsi garder le but des siens dimanche.