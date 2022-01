Football - Yann Sommer et Lia Wälti meilleurs suisses de l’année

C’est une première: l’ASF et la SFL se sont unies pour récompenser les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du pays.

Yann Sommer et l’équipe de Suisse après avoir éliminé l’équipe de France lors du dernier Euro. AFP

La première édition de la «Swiss Football Night» a été organisée ce jeudi. Réunissant les «Swiss Football Awards» et la «SFL Award Night», elle récompense les meilleurs joueurs et joueuses de l'année 2021. Six catégories différentes ont été établies.

Pour la Challenge League et la Super League, les entraîneurs et les capitaines des 20 clubs de la SFL, les coaches des équipes nationales de l'ASF et des représentants spécialisés des médias ont désigné les trois nominés et le vainqueur. Pour la Super League féminine, un jury d'experts formé des coaches et des capitaines des clubs de l'AWSL ainsi que des sélections de l'ASF, s’est prononcé. Pour les autres catégories, le jury spécialisé était composé des entraîneurs des diverses équipes nationales de l'ASF.

Meilleur joueur suisse

Yann Sommer a été désigné meilleur joueur suisse de l’année. Le portier du Borussia Mönchengladbach a été préféré à Granit Xhaka (Arsenal) et Xherdan Shaqiri (Lyon). Le gardien de 33 ans est depuis des années le solide Cerbère de l'équipe nationale et s'est forgé en 2021 une réputation de «tueur de penalties» grâce à ses parades, notamment lors des tirs au but en huitièmes de finale de l'Euro et lors des qualifications pour la Coupe du monde, ou contre l’Italie lors des qualifications pour le Mondial 2022.

Meilleure joueuse suisse

Lia Wälti a été désignée meilleure joueuse suisse en 2021. La capitaine de la Nati, qui évolue avec Arsenal, a devancé Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelone) et Noelle Maritz (Arsenal). Grâce à son calme exceptionnel avec le ballon et à son autorité naturelle, la joueuse de 28 ans est devenue incontournable comme demi défensive, que ce soit dans son club ou avec l'équipe nationale, qu'elle a menée à la qualification pour l’Euro, cet été en Angleterre.

Meilleur joueur de Super League

En partance pour la Fiorentina, Arthur Cabral a sans surprise été sélectionné comme meilleur joueur du championnat. L’attaquant brésilien a été préféré à Christian Fassnacht (Young Boys) et Antonio Marchesano (FC Zurich). Grâce à ses 26 buts et 7 assists au cours de l'année civile 2021 pour le FC Bâle, Cabral a notamment été sélectionné par la «Seleção» en octobre.

Meilleure joueuse de Super League

Sandy Maendy a été logiquement récompensée dans la catégorie «AXA Women’s Super League Player 2021». La milieu de terrain de Servette Chênois a remporté le championnat la saison dernière, le premier titre dans l’historie du club. L'internationale suisse aux 81 sélections a également conduit les Genevoises pour la première fois à la phase de groupes de la Ligue des championnes. Seraina Piubel (Zurich) et Anna Wienerroither (GC) étaient également nominées.

Meilleur espoir

Le trophée du «Credit Suisse Youngster 2021» est décerné à Noah Okafor. Après avoir quitté le FC Bâle pour l’Autriche il y a deux ans, l'attaquant de 21 ans s'est imposé au RB Salzbourg et est même devenu un buteur régulier en Bundesliga, en Coupe, en UEFA Champions League et avec les équipes nationales, avec en point d'orgue son premier but avec la Suisse A contre la Bulgarie. Kastriot Imeri (Servette) et Alena Bienz (Lucerne) étaient également en lice.

Meilleur joueur de Challenge League