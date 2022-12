Coupe du monde: réactions de Sommer, Shaqiri et Zakaria après l'élimination

Qatar 2022 : Yann Sommer: «Je ne vais pas bien»

Denis Zakaria a ensuite parlé de sa «grosse déception». Ajoutant: «On n’a pas été à la hauteur, je suis très déçu. On a essayé de changer de système et ça n’a pas marché. Mais il est difficile d’analyser à chaud. À la mi-temps, menés 0-2, on ne voulait pas lâcher. Mais à 0-3 c’est devenu plus compliqué».

Yann Sommer, très déçu lui aussi, a dit: «je ne vais pas bien. Je suis très déçu, on n’a pas fait une belle performance, l’équipe et moi. On avait un adversaire avec beaucoup de qualités et on n’a pas été très précis en première mi-temps. On a donné beaucoup d’occasions et beaucoup de buts à l’adversaire. Ce n’était pas une belle soirée pour moi. Peut-être que je pouvais mieux faire, il faudra analyser tout ça».