Football: Yann Sommer: «La deuxième mi-temps nous redonne de la confiance»

Dans tout marasme, il peut y avoir des éléments positifs à retenir. La Suisse ne vit pas encore la crise, mais elle avait bien besoin d’un ou deux éléments rassurants. Malgré la défaite 1-0, la seconde période contre l’Espagne lui en a offert: «Notre première mi-temps n’était pas belle du tout, nous manquions de courage, analyse Yann Sommer. En deuxième période, en revanche, nous avons pris plus de risques, nous avons cherché à presser. Ça, ça a toujours été notre jeu.» Et cela a tranché avec les deux premières défaites, en Tchéquie et au Portugal.

«Nous avons changé de système à la mi-temps, histoire de mettre un peu plus sous pression Sergio Busquets, détaille Michel Aebischer, qui était aligné dans l’entrejeu. Le fait d’être plus haut a permis de récupérer la balle plus près du but adverse. Ce soir, nous avons bien défendu, nous nous sommes montrés solidaires, et ce qui compte. Cela nous permet de montrer qu’on vaut bien mieux que ce que nous avons montré jusque-là.»