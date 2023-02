Football : Yann Sommer: «Le match retour ne sera pas une promenade»

«On va devoir jouer ce match retour à Munich, mais ce ne sera pas une promenade, a-t-il dit. On avait tout sous contrôle en première période, on ne leur a laissé aucun espace. On avait la possession. En seconde période, ils ont fait des changements, ça leur a apporté de la dynamique, ils ont eu des occasions de but. Dans l’ensemble, on a bien joué ce (mardi) soir. C’est le PSG en face de nous, donc on doit être au meilleur dans toutes les situations de jeu. On a eu aussi deux grosses occasions en seconde période. Ça a été un bon match de notre part. Je m’habitue au jeu à Munich, il y a peut-être moins de travail à effectuer, en défense on a été très bons. C’est un cadeau pour un gardien lorsque les joueurs devant sont aussi bons.»