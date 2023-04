Football: Yann Sommer précipite la défaite du Bayern 

Yann Sommer et le Bayern Munich voient le titre de champion d’Allemagne leur échapper.

Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, le Bayern Munich a sombré en championnat d’Allemagne sur la pelouse de Mayence, défait 3 à 1, et se retrouve en danger à cinq matches de la fin de la saison. Yann Sommer, arrivé cet hiver au Bayern, a commis une faute de main sur le but de l’égalisation, tandis que Silvan Widmer et Edimilson Fernandes étaient titulaires pour Mayence.