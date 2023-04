Football: Yann Sommer précipite le naufrage du Bayern Munich

Yann Sommer et le Bayern Munich voient le titre de champion d’Allemagne leur échapper. AFP

Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, rien ne va plus au Bayern Munich, désormais deuxième de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund, après sa quatrième défaite de la saison en championnat, samedi à Mayence (3-1). Yann Sommer, arrivé cet hiver au Bayern, a commis une faute de main sur le but de l’égalisation, tandis que Silvan Widmer et Edimilson Fernandes étaient titulaires pour Mayence.

À cinq journées de la fin de la saison, le Borussia Dortmund s’est installé dans le fauteuil de leader, ne laissant pas passer sa chance en surclassant l’Eintracht Francfort (4-0) samedi en début de soirée dans son Westfalenstadion. Dortmund totalise 60 points, soit un de plus que le Bayern (59), et a désormais les cartes en mains pour faire tomber les Munichois, décuples champions d’Allemagne en titre, de leur piédestal.

Arrivé sur le banc du Bayern fin mars, Thomas Tuchel affiche désormais un bilan toutes compétitions confondues de trois défaites, deux matches nuls pour seulement deux victoires, alors que les Munichois jusque-là n’avaient perdu que trois rencontres, toutes en Bundesliga (à Augsbourg, Mönchengladbach et Leverkusen), dans les trois premiers quarts de la saison.

Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne, le Bayern n’a plus que la Bundesliga pour sauver sa saison et éviter une année sans trophée, ce qui n’est plus arrivé dans l’histoire du club bavarois depuis 2011.

Au centre des critiques

Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn, qui ont pris la lourde décision fin mars de se séparer de l’entraîneur Julian Nagelsmann, pour sauver les objectifs du club alors que l’équipe pouvait encore réaliser le triplé, sont désormais au centre des critiques des supporters. «Au bout du compte, ce sont onze joueurs qui sont sur la pelouse et qui doivent simplement se bouger le cul pour les objectifs du club», a vivement critiqué Kahn en zone mixte, samedi.

Après avoir ouvert le score en première période sur un but de la tête de Sadio Mané (29e minute), le Bayern a totalement coulé en l’espace de 15 minutes en seconde période, sous le regard médusé de ses dirigeants présents en tribune. Mayence a rejoint le Bayern au score sur une réalisation de Ludovic Ajorque, le sixième but de la recrue hivernale en provenance de Strasbourg, à la 65e minute, profitant d’une grosse faute de main de Yann Sommer dans les buts munichois.

Huit minutes plus tard, Leandro Barreiro a donné l’avantage à Mayence, avant qu’Aaron Martin ne scelle le sort de la rencontre à la 79e minute. «On n’est pas en mesure d’être concentrés, de tuer les matches avec un deuxième ou un troisième but. Et on n’est pas en mesure de jouer sans faire de faute», a estimé Thomas Tuchel en conférence de presse.

Cartes en mains

«Le troisième but nous a brisés. On est assommés. Je suis désemparé par rapport à cette situation», a expliqué le capitaine du Bayern Thomas Müller au micro du diffuseur Sky Sports. Avec cette défaite, les Munichois n’ont plus leur destin entre leurs mains, au contraire de Dortmund qui a sauté sur l’occasion dans son Westfalenstadion, face à Francfort.

«Nous voulons être champions», avait martelé Terzic en cours de semaine, une façon d’évacuer la frustration du match nul 3-3 concédé dans des circonstances totalement improbables la semaine dernière à Stuttgart (devant au score 2-0, à onze contre dix pendant une heure, et à nouveau devant 3-2 dans le temps additionnel).

À voir Karim Adeyemi sauter au-dessus de tout le monde du haut de son mètre quatre-vingt pour délivrer la passe décisive à Malen sur le 2-0, ou Bellingham haranguer le Mur Jaune en seconde période, les joueurs du Borussia ont compris le message. «C’est comme ça que l’on doit jouer si on veut être devant. On sait qu’il y a encore des marches difficiles à franchir», a estimé le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, au micro de Sky Sports.

Il reste cinq victoires à aller chercher aux coéquipiers de Mats Hummels – à Bochum (15e), contre Wolfsburg (8e) et Mönchengladbach (10e), à Augsbourg (13e) et contre Mayence (6e) – pour remporter le titre de champion, qui échappe au BVB depuis 2012.