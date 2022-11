FOOTBALL: Yann Sommer rassure: «Cela se présente bien pour la Coupe du monde»

Il n’a pas vraiment dit ce que la Suisse entière aurait aimé entendre. Mais il a parlé et c’est déjà un petit événement en soi. Depuis le 18 octobre, soir où il était mal retombé sur sa cheville gauche lors d’un match de Coupe d’Allemagne à Darmstadt, Yann Sommer s’était tu. Et le pays, à peine rassuré par la communication plutôt optimiste mais très prudente du Borussia Mönchengladbach et de l’ASF, retenait son souffle. L’ange gardien de l’équipe de Suisse sera-t-il en mesure de tenir sa place lors du Mondial au Qatar? Selon l’interview qu’il a accordée à «Blick», on dirait bien que oui.