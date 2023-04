Football: Yann Sommer taclé par deux anciens gardiens 

«Zubi» pas tendre envers son compatriote

Oui, le gardien suisse n’a pas été à la hauteur de ce quart de finale. C’est clair, Manuel Neuer aurait arrêté cette frappe de Rodri. Non, le Suisse a sauvé le Bayern d’un plus grand naufrage. Non, ces discussions sont ridicules car Manuel Neuer est blessé.



Sur les réseaux sociaux, les fans trouvent plutôt cela injuste. Car le Suisse a réussi plusieurs arrêts et peut-être évité un score plus large en faveur des Anglais. «3-0, c’est trop je pense…On a eu des occasions pour marquer, on n’a pas fait une mauvaise performance, a expliqué Yann Sommer, dépité, sur Canal+. On a fait un peu trop d’erreurs, quand eux sont très efficaces. On verra, au match retour, il nous faudra plus de confiance et on doit essayer.»