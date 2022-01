Football – Yann Sommer : «Toute la Suisse a vibré avec nous»

La «Swiss Football Night», nouvelle cérémonie qui réunit les «Swiss Football Awards» et la «SFL Award Night» a livré son verdict et a couronné deux joueurs de l’équipe nationale Suisse. Yann Sommer et Noah Okafor ont respectivement été élus meilleur joueur Suisse et meilleur espoir de notre pays.

Dans sa catégorie, le gardien de la Nati était en concurrence avec ses coéquipiers Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Pour le joueur de Salzbourg, il a gagné son prix au détriment de Kastriot Imeri et d’Alena Bienz, la joueuse de Lucerne. En marge de cette cérémonie, les vainqueurs ont été invités à s’exprimer sur les moments forts de leur année 2021.

Sommer en veut encore plus au Qatar

Quand on parle de Yann Sommer, toute la Suisse se rappelle évidemment de son arrêt décisif sur le tir au but de Kylian Mbappé lors du 1/8e de finale de l’Euro contre la France, pourtant il n'avait pas tout de suite montré sa joie. «Au début, pas grand chose ne m’a traversé l’esprit, j’ai vu les joueurs courir vers moi mais je voulais attendre que les arbitres signalent que tout soit bon», raconte l’homme aux 72 sélections. «C’était un magnifique moment pour nous tous et tout simplement une belle histoire», complète-t-il humblement.

Yann Sommer espère également brillé lors de la prochaine Coupe du monde. AFP

Grâce à cette victoire dans un match au scénario fou contre le champion du monde en titre, la Suisse avait enfin réussi à gagner un match à élimination directe dans une grande compétition. «Pour la Suisse, c’était un moment très important, nous sommes revenus dans le match en faisant preuve d’une forte mentalité. Toute la Suisse a vibré avec nous», confirme le meilleur joueur helvétique de 2021. «Personnellement c’était aussi un moment très fort, parce que c’était mon plus grand succès avec l’équipe nationale jusqu’à présent», dit-il avec le sourire.

Le dernier rempart helvétique veut se servir de ce parcours à l’Euro et de la belle phase de qualification pour la Coupe du monde pour l’édition qui aura lieu au Qatar en 2022. «Une Coupe du monde est quelque chose d’extrêmement marquant et grandiose et nous voulons aller le plus loin possible dans ce tournoi.»

Okafor remporte le prix pour la deuxième fois

Noah Okafor ne faisait pas partie de l’épopée à l’Euro. En revanche, il a été un des grands artisans des deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022. Malgré tout, l’année 2021 n’a pas toujours été simple pour le joueur de Salzbourg. «C’était une année turbulente avec des difficultés au départ, mais à partir de l’été j’étais vraiment prêt. J’ai mûri dans ma tête et sur le terrain», explique l’attaquant.

Lors de la deuxième partie de la saison, Okafor a vécu de nombreux bons moments mais il en identifie deux en particulier : son premier goal en Ligue des Champions et sa convocation en équipe nationale par Murat Yakin. «Ma convocation après une longue période d’absence était la confirmation du travail effectué lors des derniers mois», se remémore le joueur qui avait marqué son premier but international contre la Bulgarie.

Noah Okafor après son premier goal avec la Suisse contre la Bulgarie. AFP