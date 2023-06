Football: Yann Sommer, unique changement du onze suisse

Unique changement? La titularisation de Yann Sommer dans les buts en lieu et place de Gregor Kobel. Cela était annoncé et prévu depuis le stage de la semaine dernière. Le Bâlois honorera sa 83e sélection, lui qui avait fêté sa première également contre la Roumanie. C’était le 30 mai 2012, et c’était déjà à Lucerne. La Suisse s’était alors inclinée 1-0.