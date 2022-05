Drame: Yannick Alléno réagit au décès accidentel de son fils

Lundi soir, la famille du cuisinier bien connu des téléspectateurs de l’émission «Top chef» a réagi pour la première fois, à travers un communiqué: «C'est avec une profonde tristesse que le Chef Yannick Alléno, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du Groupe Yannick Alléno vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami, Antoine, victime d'un accident de la route survenu dans la nuit du 8 mai à Paris.»

Et de poursuivre: «En cette période douloureuse, la famille Alléno et leurs proches sont très sensibles à la bienveillance et à la compréhension de tous, dans le respect de leur intimité.»