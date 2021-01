Avec le vent qui se renforce et une mer très agitée, Bestaven et Dalin font route plus au Sud qu’espéré, au milieu du détroit de Drake, à environ 80 milles (130 km) au Sud du bout de terre.

«C’est la sortie des mers du Sud, même si le vent fort va encore m’accompagner quelques heures, on va pouvoir mettre le clignotant à gauche et remonter vers la maison», a expliqué le Rochelais, souriant, dans une vidéo publiée par les organisateurs.

«En tête au Cap Horn, well done», s’est exclamé le skipper de 48 ans après avoir atteint cette longitude bien connue des marins. «Je suis dans une mer démontée avec 45 nœuds de vent et huit mètres de creux, un vrai Cap Horn, c’est parfait», a-t-il ajouté depuis son navire.

Roura continue de se battre

Après 48 heures de tests et de tentatives de réparation et en concertation avec son équipe à terre et le constructeur des vérins, l’origine de ce dysfonctionnement reste inconnue. «L’air qui est entré dans le système créé beaucoup d’émulsions avec l’huile du système, expliquait Cyril Enjalran, Boat Captain via le site officiel du projet. Le mécanisme est donc déséquilibré et le manque de pression ne permet pas toujours à la quille de rester en place lorsqu’elle est angulée.»