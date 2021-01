Voile : Yannick Bestaven vainqueur du Vendée Globe 2020

Yannick Bestaven est devenu le troisième skipper à franchir la ligne d’arrivée, jeudi, mais il a été déclaré vainqueur de l’édition 2020 du Vendée Globe en raison de compensations dont il bénéficiait pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier.

Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à boucler le tour du monde mercredi à 20 h 35, suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures plus tard, mais aucun d’eux deux n’était concerné par des compensations et ils terminent donc respectivement deuxième et troisième du tour du monde en solitaire.