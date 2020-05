Tennis

Yannick Noah: «Je mets Federer à part»

Le vainqueur de Roland-Garros 83 a donné une interview à «L’Equipe» à l’occasion de ses 60 ans. Il y évoque son admiration pour Roger Federer.

Soixante ans déjà. Yannick Noah fête lundi son soixantième anniversaire et l’ancien capitaine de Coupe Davis, de Fed Cup et ex-numéro 3 mondial en 1986 s’est longuement épanché – sur trois pages – pour l’occasion dans un entretien au quotidien français «L’Equipe». Il y parle notamment du Big Three composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.