Sponsored - Yari Copt vous invite à découvrir les plus beaux coins de Lugano

À boire et à manger

Le Tessin est réputé pour l’authenticité et la qualité de sa gastronomie ainsi que pour ses vins. L’Office du tourisme de Lugano propose une visite de la zone commerçante permettant de découvrir les restaurants et les bars. Elle s’achève par une dégustation de différentes bières dans une brasserie.

Du grand art

Le Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) s’étend sur deux sites. Le premier se situe dans un bâtiment contemporain, le Lugano Arte e Cultura, dessiné par Ivano Gianola, le second dans le Palazzo Reali. On y va pour admirer des toiles de Vincent van Gogh et des œuvres d’artistes des XXe et XXIe siècles.