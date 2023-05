Football: Yassin Fortuné, le come-back improbable

Buteur face à Zurich, Yassin Fortuné est en train de signer un come-back des plus improbables.

Arrivé en 2018, le Français n’a jamais vraiment réussi à s’imposer en Valais. Il avait pourtant démontré quelques belles promesses lors de sa première saison à Sion. La suite a été largement plus compliquée avec notamment deux prêts peu concluants dans son pays d’origine. En 2021, il termine la saison du côté d’Angers, où il n’entre en jeu qu’une seule fois. La saison d’après, direction le National, en troisième division, et Cholet où il se refait une (petite) santé lors de la première partie de saison: trois buts et trois passes décisives en 18 matches. Sa progression en Maine-et-Loire est freinée par une grave blessure à un genou en février dernier, qui le prive de compétition durant quatorze mois. «Une période dure à vivre», comme il l’a récemment exprimé dans les colonnes de «Blick».