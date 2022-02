web : Yat veut supplanter les adresses web par des émojis

Une start-up rend des sites accessibles via de simples émojis. Le navigateur Opera est le premier compatible.

Yat possède le domaine Y.at et vend des domaines liés à des émojis. yat

Fini de saisir l’adresse URL de type «https://…» dans la barre de recherche de son navigateur pour accéder au site désiré. C’est l’ambition de la start-up américaine Yat qui veut imposer à la place des émojis. Elle promet apporter ainsi «un nouveau degré de créativité à l’internet» et vient de signer un partenaire de choix avec le navigateur Opera, toujours à l’affût d’originalité.

Yat vous permet d’utiliser des émojis comme nom d’utilisateur universel et identité sur internet Yat, blog officiel

Dans le langage de la société, un Yat est une chaîne composée d’un à cinq émojis et utilisable à la fois comme nom d’utilisateur numérique, URL de site web et adresse de paiement pour son portefeuille numérique. Il est possible de personnaliser sa page sur y.at et de la rediriger vers n’importe quelle autre adresse du web.

En théorie, le Yat pourrait être une alternative décentralisée à l’actuel système de noms de domaine (DNS), qui est administré par le gendarme de l’internet, l’ICANN. Le DNS utilise un système centralisé et hiérarchique pour organiser et aider les utilisateurs à trouver les sites sur internet.

Rien n’est gratuit

Un design d’un à cinq caractères peut coûter entre 4 et des centaines de milliers de dollars. Plus la combinaison est courte et mémorable, plus le prix est bien sûr élevé. Les propriétaires de Yat ont la possibilité, moyennant un coût supplémentaire, de décliner leur chaîne d’émojis sous la forme d’un NFT sur la blockchain Ethereum. Ils doivent passer par l’outil de visualisation du site Yat pour créer une courte animation de la chaîne d’émoji. La visualisation est ensuite liée au Yat lui-même, qui peut être frappé (tokenisé) comme un NFT et être placé sur OpenSea, la bourse d’échange spécialisée.

Stars au rendez-vous

Le Yat qui vaut le mieux valorisé est l’émoji d’une clé en or. Il a trouvé preneur pour 425 000 dollars lors de la vente aux enchères Yat Destiny à la mi-2021. On relève parmi ses investisseurs Paris Hilton (reine-couronne-étincelle), Lil Wayne (alien-note de musique) et Kesha (vaisseau-arc-en-ciel-alien).



Débuts chahutés

Quelques mois après son lancement, la société Yat a connu un été 2021 difficile avec le départ forcé de son cofondateur et ancien PDG Riccardo Spagnia «Fluffypony». Mais les accusations de fraude à son encontre ne concernaient pas la firme basée à Nashville qui compte désormais une cinquantaine de personnes.