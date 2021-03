C’est ça le haut niveau. C’est aussi ça, l’Ajax Amsterdam. A la Johan Cruijff ArenA, les Bernois ont longtemps pu croire qu’ils avaient réussi à endiguer les vagues néerlandaises. Mais à force de plier, le roseau suisse a rompu et les Ajacides se sont engouffrés dans des brèches défensives de plus en plus béantes.