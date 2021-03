Ligue Europa: YB à la Johan Cruyff Arena

On le sait, l'Ajax est une équipe dynamique, volontaire et offensive qui a brillé à de multiples reprises durant son histoire, principalement lors du passage dans le club d'un des meilleurs joueurs de l'histoire Johan Cruyff. Depuis, l'équipe n'a plus les moyens, ni évolue dans le championnat le plus attractif pour attirer les premières vedettes, mais parvient tout de même à se renouveler en misant sur la jeunesse et donc à maintenir un excellent niveau de jeu depuis des années.