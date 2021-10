Football – YB arrache un point, la VAR fait des siennes

Le choc des extrêmes entre YB et Lucerne a accouché d’une demi- surprise samedi au Wankdorf. Les B ernois ont dû attendre les derniers instants de la partie pour arracher un point grâce à une réussite de Moumi Ngamaleu (94e). De quoi atténuer légèrement la frustration liée à plusieurs coups du sort contraires.

Christopher Martins a, en effet, connu une fin de première période cauchemardesque. Le milieu international luxembourgeois a d’abord provoqué un penalty en ceinturant Marco Burch (30e). Une sentence transformée par Marvin Schulz, auteur de s on premier but de la saison en championnat. Neuf minutes plus tard, le demi bernois a écopé d’un deuxième avertissement, plutôt sévère, pour une semelle sur Filip Ugrinic dans le rond central.