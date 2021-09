Football - YB crée l’exploit face à Manchester United

Les Young Boys tiennent leur victoire référence dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs au monde. Les Bernois ont battu Manchester United au bout du temps additionnel, sur un but de Jordan Siebatcheu, qui a profité d’une hallucinante erreur d’un Mancunien pour offrir 3 points et 3 millions de francs à son club. Le pire, c’est que cette victoire n’était que justice.