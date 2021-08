Football - YB égalise dans les arrêts de jeu

Comment peut-on se remettre d’une entame de match comme celle à laquelle on a pu assister mardi soir, entre Young Boys et le CFR Cluj? Dans le cadre de ce 3e tour qualificatif aller en vue d’intégrer la phase de groupes de la Ligue des champions, les Roumains ont ouvert la marque après seulement 184 secondes de jeu, sur un coup franc transformé par Cristian Manea. Pas certain, en plus, que le buteur n’était pas en position de hors-jeu. Mais à ce stade de la compétition, l’assistance vidéo n’est pas préconisée par l’UEFA.