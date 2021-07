Football - YB est assuré de jouer une compétition européenne

Young Boys s ’ est qualifié pour le troisième tour qualificatif de la C hampions L e ague e n s ’ imposant mercredi 3-2 (2-0) contre le Slovan Bratislava, à Berne, devant 19 ’ 564 spectateurs, en match retour du deuxième tour (0-0 à l ’ aller). Cette victoire assure aux hommes de David Wagner une place dans une phase de groupe européenne, soit en C hampions League , soit en Europa League ou en Conference Le ague.

20’000 spectateurs tendus

La deuxième période a parfaitement débuté pour les champions de Suisse puisque dès la 49e, Michel Aebischer inscrivait le 3-0 sur un magnifique coup franc. Mais l ’ accès à la C hampions League n ’ est pas un chemin de tout repos et les Bernois l ’ ont compris en quatre minutes quand Wilfried Kanga (58e), qui venait d ’ entrer en jeu, a marqué contre son camp et quand Ezekiel Henty (62e) a conclu, seul au x cinq mètres, un rapide contre slovaque.