Europa League: YB face à la montagne Leverkusen

Bonsoir à toutes et à tous! A l'occasion d'un 16e de finale aller en Europa League, YB a la difficile tâche d'éliminer le Bayer Leverkusen. Même si les Bernois n'ont pas de concurrents en championnat, il ne brillent pas non plus et seront privés ce soir de Camara et Nsame, suspendus. En face, Leverkusen joue un jeu attractif, est cinquième de Bundesliga, comptant la troisième meilleure défense nationale. YB se frotte bel et bien à une montagne.