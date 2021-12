Football - YB manque l’occasion de revenir dans le coup

La domination des Bernois (ici Jordan Siebatcheu et Fabian Rieder) face aux Bâlois (ici Jordi Quintilla) n’a pas été récompensée. Claudio De Capitani/freshfocus

Il faut croire que tout sera plus compliqué cette saison pour Young Boys. On ne sait pas s’il y aura un cinquième titre de champion de Suisse consécutif à la fin du mois de mai, mais après dix-huit journées, les faits sont là: YB pointe à 8 unités du leader Zurich, et 3 du FC Bâle. Tout cela aurait été autrement plus nuancé si les Bernois étaient parvenus à battre Bâle au Wankdorf mercredi soir. D’autant plus que ce 1-1 n’est que source de regrets. Mais quand ça ne veut pas…

Parce que la performance des joueurs de la capitale n’a rien eu de honteux. Surtout à la comparer avec leurs récentes sorties. Et encore plus en prenant en considération le bricolage qu’avait dû effectuer David Wagner pour aligner une équipe présentable dans ce classique de la Super League. À proprement parler, il manquait au moins cinq titulaires à ce YB, qui devait en plus s’aligner avec son troisième gardien Leandro Zbinden (19 ans), dont c’était le premier match en Super League.

Et pourtant, Young Boys semblait avoir « rajeuni » d’un an. Particulièrement durant la première demi-heure. La domination imposée à Bâle par les champions de Suisse était alors étouffante. Pour les Rhénans, cela allait trop vite (tant d’appels fructueux effectués par Elia et Kanga dans le dos de Frei) et trop fort (les duels ne tournaient à l’avantage que d’une seule équipe). Manquait simplement une dose de réalisme pour que les Bernois mangent tout cr u le FCB.

Égalisation venue de nulle part

Ils ne menaient que 1-0, après que Meschack Elia a profité d’un cafouillage dans la surface suite à un corner pour ouvrir le score (20e). Mais la prestation de la formation de David Wagner méritait bien un ou deux buts de plus. Nicolas Moumi Ngamaleu avait manqué le cadre de la tête sur un centre de Lefort (12e), avant d’envoyer sur le poteau une demi-volée dix minutes plus tard. Lindner, le portier bâlois, n’était pas en reste lorsqu’il dut aller claquer une frappe de Fabian Rieder (24e), comme il fut bien heureux quand Petretta sauvait devant sa ligne un ballon bien piqué par Wilfried Kanga (28e).

Reste qu’après ces déferlantes, Bâle avait trouvé la solution pour obtenir une égalisation venue de nulle part, et facilitée par une perte de balle bernoise dans le camp adverse. Mais le repli est le talon d’achille du moment côté YB, et Liam Millar en profitait pour passer en revu e toute la défense et tromper Zbi n den d’une jolie frappe.

Bien plus jolie que le jeté de briquet (venu des tribunes, malgré l’absence des supporters visiteurs et le boycott des ultras locaux) dont était victime Pajtim Kasami lors de la célébration rhénane. Sans incidence, l’ancien joueur de Sion pouvant heureusement poursuivre la partie.

Et donc contribuer à sécuriser ce résultat louable, même si, dans la foulée du 1-1, Palacios avait touché la barre. Ultime réelle alerte pour les Bernois, qui auraient vraiment dû forcer la décision. Encore plus lorsque Moumi Ngamaleu s’était vu recevoir un penalty. Mais le Camerounais n’y était pas mercredi soir et Lindner pouvait repousser l’essai (56e). Avant d’être une fois de plus sauvé par son poteau à la 90e, sur une frappe d’Elia. Confirmation qu e YB, s’il entend être une nouvelle fois champion, n’aura d’autre choix que de faire beaucoup mieux après Noël. Et de forcer la décision.