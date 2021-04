Football - YB n’a pas fait de cadeau à Sion

Ce n’est pas parce que Vaduz avait perdu samedi que Sion disposait forcément d’une opportunité de dépasser les Liechtensteinois. Confrontée à la réalité des forces, l’arithmétique ne fait pas le poids. Car les Valaisans devaient battre Young Boys au Wankdorf, là où ils n’ont plus gagné en Super League depuis vingt-cinq ans. La statistique historique tient toujours: Sion s’est incliné 2-1 dimanche et reste lanterne rouge, avec trois points de retard.

Il a suffisamment été dit durant la saison que Young Boys avait un avantage sur tout le monde, de par la densité et la qualité globale de son effectif. Si bien que désormais les Bernois peuvent se relâcher et Gerardo Seoane se permettre de faire tourner son équipe, ce qui a l’allure d’une équipe bis est tout aussi bien capable de reproduire la même intensité sur le terrain.

Sion l’a appris à ses dépens dimanche. Ce sont deux habituels remplaçants, Felix Mambimbi et Jordan Siebatcheu, qui l’ont terrassé. Avec une certaine logique, puisqu’il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les Valaisans soient en apnée, incapables de s’éviter les multiples coups de boutoir qu’avaient choisi de leur envoyer les champions de Suisse. Après huit minutes, c’en était déjà trop pour Kevin Fickentscher, trompé par une jolie frappe croisée de Mambimbi, sous les yeux de son sélectionneur des moins de 21 ans Mauro Lustrinelli.

Le Tessinois n’avait pas grand monde à superviser côté sédunois, Sandro Theler étant encore le seul éligible pour une convocation espoirs. Lustrinelli l’a vu prendre l’eau, comme tous ses coéquipiers, une bonne vingtaine de minutes durant. Si Rieder, Moumi Ngamaleu ou Mambimbi avaient doublé la mise, cela aurait été logique. Sion vivait dans la panique et sous les encouragements pas vraiment rassurants de Marco Walker sur le banc ou Serey Dié en tribunes.

Mais l’équipe valaisanne a compris que pour se maintenir, elle devrait être plus efficace que séduisante ces prochaines semaines. Autant dire que le 1-1 est sorti de nulle part, avec ce coup franc lointain admirablement bien botté par Matteo Tosetti. Dimitri Cavaré, celui qui avait été « lofté » par Fabio Grosso, surgissait devant tout le monde et déviait le ballon dans les buts bernois (24e). Ce but-là aurait pu avoir le mérite de laisser indifférent YB, qui dans un autre monde n’aurait pas vraiment été soucieux de forcer son talent pour aller chercher un succès à l’intérêt limité.

Mais les Bernois ont décidé de battre tout le monde, de ne « pas être les arbitres du championnat » (dixit Nsame). Ils l’ont prouvé, avec une réalisation de Siebatcheu sur un centre de Fassnacht à la 76e, après une perte de balle de Theler. Avec quelque chose de rageant pour les Sédunois: une quinzaine de minutes plus tôt, sur un contre mené par Khasa puis Hoarau, Nico Maier était intervenu en catastrophe juste devant Zock. Et après le 2-1, les poussées valaisannes n’ont été que des situations. Sauf que pour survivre, Sion aura pour obligation de transformer en but le peu qu’il aura.