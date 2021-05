Football - YB ouvre en grand la porte au FC Sion

Les Bernois n'ont de loin pas relâché leur étreinte et Spielmann, d'une frappe à la Cristiano Ronaldo, a effleuré la lucarne (21e). Nsame a ensuite vendangé un contre un supériorité numérique (39e). De quoi fouetter tout de même l'orgueil de vaillants, mais limités , Liechtensteinois. Les joueurs de la Principauté n'ont pas réussi à créer grand-chose et ont été contraints de demander un penalty inexistant (34e) pour tenter d'exister offensivement.

Ils se sont repris en deuxième période et Schmid, d'une tête juste à côté à la 49e, Cicek, d'une frappe vicieuse de 25 mètres mal cadré e (60e) ou encore une reprise du genou de Gasser (66e) et une magnifique volée passée pas loin de Di Giusto (69e) avaient le poids de l'égalisation. Sauf que YB avait de la réserve et a fait entrer Mambimbi et Fassnacht. Le premier a trouvé le deuxième deux minutes après leur entrée en jeu (79e) et tué le suspense.