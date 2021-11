Football – YB peut toujours rêver d’un printemps européen

Les Jaune et Noir ont totalement raté leur début de mi-temps. En retard et battus dans la majorité des duels à mi-terrain, les quadruples champions de Suisse en titre ont logiquement concédé l’ouverture du score dès la 10e minute et un but de Zapata. Incorrigible et trop passif, YB est retombé dans ses travers dès le retour des vestiaires en laissant Palomino ajuster Faivre (51e). Impardonnable à ce niveau.