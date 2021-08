Football - YB se fait peur, mais jouera la Ligue des champions!

Une situation qui a duré jusqu'à un débordement de Mmaee qui adressait un centre flottant qui a pris par surprise Von Ballmoos. Ce dernier ne le repousse pas assez loin et cela a profité à Wingo (18e, 1-1) oublié au second poteau. Passeur sur l'ouverture du score, Mmaee permettait ensuite à son équipe de prendre les devants avec une tête sur corner (27e, 2-1). Vingt minutes après avoir compté deux buts d'avance dans la course à la qualification, Young Boys se retrouve repris à la mi-temps.