Football - YB s’est réveillé contre Zurich

Fassnacht (45e), Aebischer (64e et 69e) et Elia (89e) ont marqué pour les champions de Suisse en titre qui n ’ avaient marqué que cinq buts lors des quatre premières journées de championnat. En revanche, c ’ est la première défaite pour Zurich, qui reste néanmoins en tête du classement (6/13). Suivent Bâle (5/11), qui joue dimanche à Lugano et YB (5/8).