Hip-Hop : Ye a fait le show pour la sortie de «Donda 2»

Pour présenter son album, le rappeur a donné un live complètement dingue depuis un stade de baseball de Miami.

Ye, à nouveau célibataire depuis sa rupture avec Julia Fox , n’a pas fait les choses à moitié pour présenter son nouvel album lors du show «Donda Experience Performance», le 22 février 2022. L’artiste a fait reconstruire, à quelques détails près, sa maison d’enfance, que l’on voit sur la pochette du disque «Donda 2», dont certains extraits auraient fuité sur la Toile , au milieu du LoanDepot Park, stade de l’équipe de baseball des Marlins de Miami. C’est devant la bâtisse en feu et avec un Kanye West, de son ancien nom , qui semblait marcher sur l’eau que le spectacle s’est tenu.

Les moments forts n’ont pas manqué. Avec ses invités Pusha T, Migos, Jack Harlow, Fivio Foreign, Marilyn Manson, DaBaby, The Game, Playboi Carti, Fivio Foreign, Alicia Keys ou encore sa chorale de gospel, le rappeur a présenté quelques inédits, comme le single «Flowers», et repris des titres de «Donda», paru en août 2021.

Durant le live, juste avant la chanson «Sci-Fi», Ye a également diffusé une partie du monologue que sa future ex-femme Kim Kardashian avait donné au «Saturday Night Live» en automne 2021. «J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps, l’homme noir le plus riche d’Amérique. Un génie talentueux et légitime qui m’a donné quatre enfants incroyables», a-t-on pu entendre. Détail qui ne manque pas de piquant, l’artiste américain de 44 ans a coupé le discours de la femme d’affaires juste avant qu’elle ne dise: «Quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela se résumait à une seule chose: sa personnalité.».

L’album «Donda 2» n’a pas été publié sur les plateformes de streaming. Il est disponible uniquement sur Stem Player, gadget technologique lancé par Ye en août 2021 et vendu 200 dollars. On rappellera qu’en 2016, le rappeur avait sorti «The Life of Pablo» sur Tidal, avant de le proposer partout.